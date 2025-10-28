MP में परिवहन विभाग हुई सख्त... अब उन्हीं बसों को परमिट मिलेगा, जिन पर लगी होगी HSRP

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 01:05:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 01:05:14 PM (IST)
    HighLights

    1. MP में हाई सिक्योरिटी प्लेट पर विवाद।
    2. परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश।
    3. वाहन मालिकों में पनप रहा आक्रोश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। कहा गया है कि 2019 के समय की रजिस्ट्रेशन प्लेट सिस्टम में शो नहीं हो रही हैं, इस कारण अब सभी वाहनों की एचएसआरपी चेक की जाएगी। इस तरह एचएसआरपी को लेकर प्रदेश में असमंजस की स्थिति है। निजी से लेकर व्यावसायिक सभी तरह के वाहनों में प्लेट लग चुकी हैं या नहीं, यह स्पष्ट आंकड़ा भी नहीं है।

    वाहन डीलरों की ओर से अलग-अलग कंपनियों ने एचएसआरपी लगाई हैं, लेकिन यह सिस्टम में अपडेट नहीं कराईं। इसी कारण परिवहन विभाग के आंकड़ों में एचएसआरपी की क्लियर स्थिति नहीं है। परिवहन विभाग ने अब वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य तौर पर लगवाने को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिससे वाहन चालकों सहित ऑपरेटरों में चिंता भी बढ़ी है।


    उनका कहना है कि जब एचएसआरपी लगी हैं, तो दोबारा क्यों लगाया जाए। वहीं, परिवहन विभाग ने अब यह तय किया है कि व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट तभी जारी किए जाएंगे जब एचएसआरपी मानक के अनुसार लगी होगी।

    बता दें कि एक अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जाना है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस आशय के आदेश दिए थे। इसके बाद परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी कर नंबर प्लेट लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

    प्रदेशभर में जिलों के परिवहन अधिकारी वाहन डीलरों के यहां पर पेंडेंसी की पड़ताल करेंगी। वाहन पोर्टल पर अद्यतन स्थिति दर्ज की जाएगी। जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन वाहनों के परिवहन कार्यालय में कार्य नहीं होंगे।

    पिछले दिनों में अभियान भी चले, आंकड़े बढ़े पर पता नहींएचएसआरपी को लेकर पिछले दिनों में अभियान भी चले, खासकर कोर्ट के आदेश के बाद जब समय दिया गया था तब परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इसपर काम किया। अब अलग अलग कंपनियों की ओर से एचएसआरपी लगाए जाने के कारण यूनिक आंकड़ा परिवहन विभाग के पास नहीं है। पहले अभियान भी चलाए गए थे।

    व्यावसायिक वाहन मालिकों में पनप रहा आक्रोश

    व्यावसायिक वाहन मालिकों में खासकर इसको लेकर आक्रोश भी है, उनका कहना है कि परिवहन विभाग यह कह रहा है कि फिर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। वाहन मालिकों के अनुसार जब एक बार एचएसआरपी लगी है तो दोबारा क्यों लगाई जाना चाहिए। हालांकि परिवहन विभाग के अनुसार दोबारा प्लेट का आदेश नहीं है, सभी वाहनों में एचएसआरपी लगे यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

