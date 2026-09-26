ग्वालियर: नागरिक आपूर्ति निगम वेयरहाउस में ट्रांसपोर्टर ने डाटा एंट्री ऑपरेटर को जूते से पीटा, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के पुरानी छावनी इलाके में नागरिक आपूर्ति निगम के वेयरहाउस में डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ ट्रांसपोर्टर ने मारपीट की। जूते से पीटा, फिर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टर अपना जूता निकालता दिख रहा है और डाटा एंट्री ऑपरेटर को जान से मारने की धमकी दे रहा है।

पुलिस ने कई धाराएं लगाईं इस मामले में पुरानी छावनी थाना पुलिस ने मारपीट, एससी-एसटी एक्ट व धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकाने की घटना हुई है, इसके चलते नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों द्वारा ट्रांसपोर्टर को भी नोटिस जारी किया है। उस पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।