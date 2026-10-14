40 हजार करोड़ के सिंधिया राजघराना संपत्ति विवाद में नया मोड़, समझौते पर कोर्ट सख्त, प्रतिमा देवी से मांगे धोखाधड़ी के सबूत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिंधिया राजघराने के संपत्ति विवाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ स्व. पद्मावती राजे सिंधिया की बेटी प्रतिमा देवी को कोर्ट में अब समझौते में धोखाधड़ी के उनके आरोपों के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। बुधवार को जिला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आवेदन पर बहस के आधार पर निर्णय न करने की बात कहते हुए साक्ष्य मांगे।

अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है। अगली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री सिंधिया व उनकी बुआओं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मप्र की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया व ऊषा राजे सिंधिया की ओर से बंटवारा राजीनामा से होने का पक्ष रखा जाएगा। हालांकि प्रतिमा देवी ने यह आवेदन दिया था कि अगली तिथि दिसंबर माह में लगाई जाए, क्योंकि वह विदेश में रहेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने आवेदन वापस ले लिया।