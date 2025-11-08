ग्वालियर में दो लोगों को जमीन पर निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से बेरहमी से पीटा, पूछा- अब बता गुंडा कौन है?

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा का वीडियो सामने आया है। जिसने ग्वालियर में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को उल्टा लिटाने के बाद एक गुंडा बेल्टों से बेरहमी से पीट रहा है। गुंडे ने इतना पीटा कि इनकी खाल से मांस तक निकलने लगा। पीट और इससे निचले हिस्से पर बेल्ट से पीटने के निशान हैं। मारपीट करने वाले का नाम सतीश यादव बताया जा रहा है, जो ग्वालियर का आदतन अपराधी है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फिलहाल यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि यह वीडियो पुराना है और अब तक थाने में कोई शिकायत नहीं आई है। बड़ा सवाल है, इस तरह के मामले में वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है। जबकि पूर्व में गोलीबारी से लेकर इस तरह मारपीट के अन्य वीडियो सामने आने पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर आरोपितों को जेल भिजवाया।