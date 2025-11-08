मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में दो लोगों को जमीन पर निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से बेरहमी से पीटा, पूछा- अब बता गुंडा कौन है?

    MP News: ग्वालियर में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा का वीडियो सामने आया है। जिसने ग्वालियर में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को उल्टा लिटाने के बाद एक गुंडा बेल्टों से बेरहमी से पीट रहा है।

    By amit mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 04:02:32 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 04:02:32 PM (IST)
    ग्वालियर में दो लोगों को जमीन पर निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से बेरहमी से पीटा, पूछा- अब बता गुंडा कौन है?
    ग्वालियर में दो युवकों को बेल्ट से बेरहमी से पीटा

    HighLights

    1. ग्वालियर में दो लोगों को जमीन पर निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया
    2. दोनों युवकों पर तालिबानी सजा का वीडियो वायरल
    3. ग्वालियर के गिजौर्रा क्षेत्र का बताया गया है वीडियो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा का वीडियो सामने आया है। जिसने ग्वालियर में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को उल्टा लिटाने के बाद एक गुंडा बेल्टों से बेरहमी से पीट रहा है। गुंडे ने इतना पीटा कि इनकी खाल से मांस तक निकलने लगा। पीट और इससे निचले हिस्से पर बेल्ट से पीटने के निशान हैं। मारपीट करने वाले का नाम सतीश यादव बताया जा रहा है, जो ग्वालियर का आदतन अपराधी है।

    वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फिलहाल यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि यह वीडियो पुराना है और अब तक थाने में कोई शिकायत नहीं आई है। बड़ा सवाल है, इस तरह के मामले में वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है। जबकि पूर्व में गोलीबारी से लेकर इस तरह मारपीट के अन्य वीडियो सामने आने पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर आरोपितों को जेल भिजवाया।


    ग्वालियर के गिजौर्रा क्षेत्र का बताया गया है वीडियो

    वीडियो ग्वालियर के गिजौर्रा क्षेत्र का बताया गया है। यहां रेत की खदान के संचालन को लेकर विवाद है। यह बातचीत मारपीट करने वाले और पिटने वालों के बीच में हो रही है। मारपीट करने वाला बेल्ट से पीटते हुए बार-बार पूछ रहा है, अब बताओ गुंडा कौन? इस पर गुंडे की बेदर्दी झेल रहे नीचे लेटे हुए दोनों पुरुष कहते हैं- सतीश, सतीश, सतीश...।

    पुलिस कर रही वीडियो की जांच

    यह वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू की गई। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने एएसपी जयराज कुबेर, एसडीओपी डबरा को जांच के निर्देश दिए हैं। यह पुष्टि हो गई कि वीडियो गिजौर्रा का है। जिन्हें पीटा गया है, वह दोनों दतिया के बताए गए हैं। एसडीओपी डबरा को जांच के लिए भेजा गया। एक का नाम राजेंद्र यादव और दूसरे का नाम नरेश यादव बताया गया है। जब एसडीओपी डबरा इनके घर पहुंचे तो दोनों खेत पर काम करने गए थे। अभी इन दोनों से बात की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.