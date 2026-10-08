ग्वालियर से होकर चलेंगी 2 वन-वे स्पेशल ट्रेनें, 9 अक्टूबर को हुब्बल्ली और यशवंतपुर से होंगी रवाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ रही अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो एकतरफा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। दोनों ट्रेनें दक्षिण भारत से चलकर ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन पहुंचेंगी।

गाड़ी संख्या 07332 एसएसएस हुब्बल्ली–हजरत निजामुद्दीन वन-वे एक्सप्रेस स्पेशल और 06540 यशवंतपुर–हजरत निजामुद्दीन वन-वे एक्सप्रेस स्पेशल का संचालन नौ अक्टूबर को किया जाएगा। दोनों ट्रेनों का ग्वालियर में ठहराव रहेगा।

हुब्बल्ली से चलने वाली ट्रेन 10 अक्टूबर की सुबह 7:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और 7:30 बजे रवाना होगी। वहीं यशवंतपुर से चलने वाली ट्रेन 10 अक्टूबर की रात 10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और दो मिनट बाद 10:02 बजे रवाना होगी। दोनों ट्रेनें झांसी, आगरा कैंट होते हुए हजरत निजामुद्दीन पहुंचेंगी।