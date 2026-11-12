छठ पूजा पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत, ग्वालियर से बरौनी के बीच चलाई जाएंगी दो विशेष ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छठ पर्व पर बिहार जाने वाले ग्वालियर और आसपास के यात्रियों के लिए रेलवे ने दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ग्वालियर से बरौनी के बीच चलने वाली ये ट्रेनें 12 और 13 नवंबर को यहां से रवाना होंगी।

इससे भिंड, इटावा और उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। गाड़ी संख्या 04111 ग्वालियर-बरौनी विशेष ट्रेन 12 नवंबर को दोपहर 2:15 बजे रवाना होगी।

भिंड से शाम 3:50 बजे और इटावा से शाम 4:45 बजे गुजरेगी