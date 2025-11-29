गजब! ग्वालियर से चोरी किया ट्रैक्टर बदमाशों ने मुरैना के जंगल में छिपाया, इस गलती से पकड़े गए बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुरानी छावनी इलाके से चोरी हुआ ट्रैक्टर मुरैना के जंगल में छिपा हुआ मिला। पुलिस ने हाईवे पर लगे करीब 25 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर दोनों चोरों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। आरोपितों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है।
पुरानी छावनी निवासी अनवर खान का ट्रैक्टर (MP 08 AB 9289) चोरी हो गया था। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी डॉ. संतोष यादव और टीम ने जांच शुरू की। चूंकि गांव हाईवे से सटा है, इसलिए पुलिस ने सड़क पर लगे कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की। इसमें दो संदिग्ध दिखे, जिसके बाद पूरी रूट की 25 कैमरों की फुटेज खंगाली गई।
जांच के आधार पर पुलिस गौरव पुत्र गिर्राज सिंह गुर्जर (निवासी बमरौली रिठौरा कलां, मुरैना) और अमृतलाल गुर्जर (निवासी सुरहेला, नूराबाद) तक पहुंची और दोनों को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि ट्रैक्टर चोरी करने के बाद वे मुरैना की ओर भागे। नूराबाद के पास जंगल में ट्रैक्टर बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसे वहीं छिपा दिया। वे उसे ठीक कर लेकर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।