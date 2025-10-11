उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले कोरियर की होगी जांच, नियुक्त होगा नशा रोधी अधिकारी

विक्रम सिंह तोमर, नईदुनिया, ग्वालियर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश के बाद अब देश भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में आने वाले पार्सल/कोरियर की जांच की जाएगी। उन विद्यार्थियों पर भी निगरानी रखी जाएगी जो छात्र छात्रावास में रहते हुए भोजन नहीं करते हैं या किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं।

परिसर को नशामुक्त करने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी होगी। साथ ही परिसर के आसपास भी किसी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि कालेजों में एक नशा रोधी अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा जो इस पूरी गतिविधि की निगरानी करेगा। यूजीसी ने यह पहल विश्वविद्यालयों को नशा मुक्त परिसर बनाने के लिए की

बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 15 मई 2025 को हुई नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक में विश्वविद्यालय परिसरों में नशामुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी के बाद यूजीसी ने यह कदम उठाया है। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नुक्कड़ नाटक, लघु नाटक, योग, ध्यान, खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए। संस्थानों को अपने प्रभावशाली पूर्व छात्रों को भी इस अभियान में जोड़ने की सलाह दी गई है। इस अभियान की शुरुआत नए सत्र में नशा-विरोधी घोषणा और प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सेमिनार से होगी। साथ ही, नशा-विरोधी समिति, नशामुक्ति क्लब और छात्रावास समिति के गठन का भी प्रविधान किया गया है।