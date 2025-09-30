मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 10:32:34 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 11:00:13 AM (IST)
    रिश्तों को किया तार-तार... ग्वालियर में 8 साल की मासूम से ताऊ ने किया रेप, दुर्गा पंडाल में खेल रही थी बच्ची
    1. 8 साल की मासूम से ताऊ ने की दरिंदगी।
    2. रोने पर जान से मारने की दी धमकी।
    3. कपड़ों पर खून देख खुला राज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवरात्र में पूरा देश माँ की भक्ति में डूबा हुआ है। इस समय ग्वालियर में आठ वर्षीय मासूम के साथ उसके ताऊ ने ही ज्यादती की। बालिका दुर्गा पंडाल में खेल रही थी, तभी उसका ताऊ उसे अपने साथ बहाने से घर ले गया।

    इसके बाद ग़लत काम किया। फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की के कपड़ों में खून लगा देखा तब उसकी माँ को पता लगा। देर रात इस मामले में झाँसी रोड थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपित को भी कुछ देर बाद हिरासत में ले लिया गया।

    बालिका घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित दुर्गा पंडाल में मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी उसका 45 वर्षीय ताऊ आया । उसने अपने घर जाने के लिए कहा। बालिका ताऊ के घर चली गई। इसी दौरान वह पीछे से आ गया और बालिका के कपड़े उतारकर ग़लत हरकत की।

    जब बच्ची रोने लगी तो मुंह पर हाथ रखकर धमकाया। फिर बच्ची को भगा दिया। बच्ची जब घर पहुंची तो गुमसुम थी। इसी दौरान बच्ची की माँ की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी तो खून लगा था। इसके बाद बच्ची से पूछा तो उसने सहमते हुए सब बता दिया। फिर बालिका को लेकर उसके स्वजन थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई।

    मासूम बालिका के साथ ग़लत काम करने वाला उसका ताऊ ही है। आरोपित को पकड़ लिया गया है। - हिना ख़ान (सीएसपी, यूनिवर्सिटी सर्किल)

