बेमौसम बारिश से ग्वालियर-चंबल में धान की पकी फसल पर संकट, एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बेमौसम वर्षा ने अंचल के किसानों की नींद उड़ा दी है। वर्षा के साथ तेज हवा के कारण ग्वालियर-चंबल संभाग में एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कटने का इंतजार कर रही धान की पकी फसल पर संकट के बादल छा गए हैं। चूंकि इस बार जिले में धान की रोपाई देरी से हुई थी। इसलिए कटाई भी देरी से हो रही है। अभी तक महज 15 प्रतिशत फसल ही खेतों से किसानों के घर तक पहुंच पाई है।

देरी से कटाई और पिछले साल की यादों से बढ़ी चिंता वर्तमान में अंचल के अधिकांश खेतों में धान की कटाई का दौर जारी है। किसानों का कहना है कि ठीक यही स्थिति पिछले साल भी बनी थी, जब कटाई के ठीक मुहाने पर वर्षा ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया था। वर्षा से खेत में खड़ी या काटकर रखी गई फसल के भीगने से दानों के काले पड़ने और चमक खराब होने का अंदेशा है।