नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में आरक्षित श्रेणी की सभी दुकानें आवंटित नहीं हो सकीं। मेला प्राधिकरण ने पोर्टल पर 2143 दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन कुल 1903 दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब शेष 240 दुकानों का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। इससे सामान्य श्रेणी के व्यापारी भी आवेदन कर सकेंगे।

व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि आरक्षित श्रेणी की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी। व्यापारियों की मांग पर अंतिम तिथि दो बार बढ़ाकर 15 नवंबर की गई। बावजूद इसके सभी दुकानें आवंटित नहीं हो सकीं। अब बची हुई दुकानों को अनारक्षित श्रेणी में बदलने का निर्णय लिया गया है।

व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि आरक्षित श्रेणी की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी। व्यापारियों की मांग पर अंतिम तिथि दो बार बढ़ाकर 15 नवंबर की गई। बावजूद इसके सभी दुकानें आवंटित नहीं हो सकीं। अब बची हुई दुकानों को अनारक्षित श्रेणी में बदलने का निर्णय लिया गया है।

बीमा और अग्निशमन यंत्र की रसीद जरूरी

आवंटित दुकान के व्यापारियों को बीमा और अग्निशमन यंत्र की रसीद पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही आधिपत्य पत्र मिलेगा। बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया भी आनलाइन होगी। दुकानदारों को आवंटित भूखंड के निर्धारित क्षेत्र में ही दुकान लगानी होगी। अतिक्रमण करने या विद्युत लाइन के नीचे झूला अथवा दुकान लगाने पर भौतिक सत्यापन के दौरान जुर्माना लगाया जाएगा।

बिना पंजीयन ठेला लगाने पर जुर्माना

मेला प्राधिकरण में बिना बिना पंजीयन ठेला लगाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। होटल और खानपान से जुड़ी दुकानों के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग से फूड लाइसेंस लेना जरूरी है।

18 नवंबर को तैयारियों की समीक्षा

ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियों को लेकर 18 नवंबर को शाम चार बजे प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में बैठक होगी। मेला अध्यक्ष अशोक जादौन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।