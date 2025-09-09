Whatsapp पर मिले वाहन का चालान तो हो जाएं सावधान, हो सकता है मोबाइल हैक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साइबर ठग अभी तक बिजली के बिल, शादी के कार्ड आदि के मैसेज वाट्सएप पर भेजकर लोगों को ठग रहे थे, लेकिन अब ठगों ने ई-चालान के मैसेज को ठगने का नया हथियार बनाया है। ठग लोगों के वाट्सएप पर वाहन के ई-चालान के रूप में मैसेज भेजते हैं और मैसेज में दी गई लिंक पर चालान भुगतान करने के लिए कहते हैं। लोग हड़बड़ी में इस लिंक पर क्लिक कर जैसे ही चालान भरते हैं, वैसे ही साइबर ठगी के शिकार हो जाते है।

फोन का कंट्रोल ठगों के हाथ में फोन का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में पहुंच जाता है। इसके बाद आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। पहले ये मामले दिल्ली-एनसीआर में रिपोर्ट हुए थे। साइबर एक्सपर्ट चातक वाजपेयी के मुताबिक अब ये मामले मध्य प्रदेश में भी रिपोर्ट हुए हैं। खास तौर से जबलपुर और भोपाल में। यानी अब ई-चालान के माध्यम से ठग प्रदेश के ऐसे शहरों के लोगों को शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आइटीएमएस से चालान होता है और एसएमएस से ई-चालान वाहन मालिकों को भेजा जाता है।

इसलिए भ्रमित हो जाते हैं लोग ठग इस तरह का मैसेज भेजते हैं कि उसे देखकर अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह नकली है। APK या in और .gov.in के फर्क न जानने वाले लोग हड़बड़ी में चालान के नाम पर साइबर ठगों के स्कैम का शिकार हो रहे है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक असली चालान के मैसेज में इंजन नंबर, चेसिस नंबर जैसी जानकारी होती है। लोग मैसेज में APK या in और .gov.in का फर्क नहीं देख पाते और भ्रम की स्थिति में एपीके फाइल पर क्लिक कर देते हैं और ठगों के जाल में फंस जाते हैं। असली व नकली मैसेज में यह होता है अंतर असली चालान के मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक करने पर वह यूजर्स को सरकार की आधिकारिक साइट https://echallan.parivahan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाता है।

नकली साइट का लिंक कुछ ऐसा https://echallan.parivahan.in/ या 'e-parivahan.apk' होता है यानी जिस लिंक के आखिर में .gov.in नहीं है तो वह नकली मैसेज है। - सरकार की वेबसाइट से जो ई-चालान आता है वह वाट्सएप पर नहीं आता, बल्कि मोबाइल नंबर पर आधिकारिक एसएमएस आइडी से मैसेज आता है। साथ ही इसमें एपीके फाइल नहीं होती। इस तरह से शिकार होते हैं लोग जैसे ही कोई वाट्सएप पर आई लिंक को क्लिक करता है और बैंक अकाउंट या डेबिट-क्रेडिट की जानकारी डालता है तो वैसे ही हैकर्स पहले उसका फोन हैक कर लेते हैं। इसके बाद फोन को कंट्रोल में रखकर बैंक खाते, डेबिट-क्रेडिट कार्ड का बैलेंस साफ कर देते हैं।