मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर मिल सकती है रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट

    Gwalior Trade Fair: ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल कारोबारियों को उम्मीद थी कि मेले के शुभारंभ अवसर 25 दिसंबर को ही रोड टैक्स छूट की घोषणा हो जाए ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 10:21:30 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 10:24:59 AM (IST)
    ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर मिल सकती है रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट
    ग्वालियर व्यापार मेला के शुभारंभ के बाद आटोमोबाइल सेक्टर के शोरूम अधूरे पड़े हैंl

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। व्यापार मेले में वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों और आटोमोबाइल कारोबारियों के लिए अच्छी खबर जल्द मिल सकती है। मेले में वाहनों पर मिलने वाली 50 प्रतिशत रोड टैक्स (आरटीओ) छूट को लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह में इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। अब सबकी नजरें छह जनवरी को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हैं।

    ऑटोमोबाइल कारोबारियों को उम्मीद थी कि मेले के शुभारंभ अवसर 25 दिसंबर को ही रोड टैक्स छूट की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बावजूद कारोबारी और ग्राहक आशान्वित हैं कि जनवरी में सरकार यह राहत देगी, जिससे मेले में वाहनों की बिक्री रफ्तार पकड़ेगी।


    उल्लेखनीय है कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट पहले ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ग्वालियर व्यापार मेले (Gwalior Vyapar Mela) में वाहन खरीदी पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स छूट देने का आग्रह कर चुके हैं।

    ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा

    रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलने से न केवल ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा, बल्कि मेले में रिकॉर्ड बिक्री भी होगी। हमें पूरा भरोसा है कि जनवरी में सरकार यह घोषणा करेगी।- हरिकांत समाधिया, ऑटोमोबाइल कारोबारी

    मेले में सुरक्षा को लेकर सख्ती, अधिकारी रोज करेंगे निरीक्षण

    व्यापार मेले में आने वाले सैलानियों को बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रभारी कलेक्टर कुमार सत्यम ने निर्देश दिए हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिदिन पुलिस और मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मेले का भ्रमण करें, ताकि झूला सेक्टर सहित सभी सेक्टरों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद बनी रहें। यह निर्देश बुधवार शाम मेला प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए।

    प्रभारी कलेक्टर ने मेले में अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए फायर माकड्रिल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग पूरी तरह तैयार रहें। मेले के फूड सेक्टर में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमित फूड सैंपलिंग कराई जाएगी।

    उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जाए। यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पाया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर आयुक्त नगर निगम प्रतीक राव, एडीएम सीबी प्रसाद, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और मेला प्राधिकरण के सचिव उपस्थित रहे।

    राजस्व और पुलिस का संयुक्त भ्रमण रोज

    प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी प्रतिदिन संयुक्त रूप से भ्रमण करें, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि मेले में आने वाले सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

    पार्किंग में रेट लिस्ट अनिवार्य

    मेले में स्थापित सभी पार्किंग स्थलों पर रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। तय दर से अधिक राशि वसूलने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए सख्त निगरानी रखने को कहा गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.