सरकारी राशन पर बेपरवाह सिस्टम: खुलेआम सड़ रहा है लाखों का गेहूं, वहीं 15 क्विंटल चावल कालाबाजारी का मामला भी दबा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सरकारी राशन को लेकर सिस्टम की बेपरवाही है। यही कारण है कि सरकारी राशन के मामले में परतें ही नहीं खुल पाती हैं कि इनकी कालाबाजारी के पीछे कौन कौन सी कड़ियां हैं। एक मामले में ट्रक भरे गेंहू को पकड़ लिया जाता है और वह सड़ने की कगार पर आ गया है लेकिन उसका निपटान नहीं हो सका है। वहीं ताजा दूसरे मामले में 15 क्विंटल सरकारी चावल पकड़ा जाता है लेकिन इसे बेचने के लिए कौन सुनियोजित ढंग से काम कर रहा था यह भी पता नहीं चल सका।

यही कारण है कि राशन की दुकानों के माल की गडबड़ के मामले सामने आ रहे हैं। पूरा एक तंत्र होने के बाद भी सरकारी राशन की शत प्रतिशत निगरानी नहीं है। एक तरह से यह दोनों मामले दब गए हैं।

टीम ने छापा मारा तो कुछ नहीं मिला बता दें कि हाल ही में 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुरार कैंटोनमेंट इलाके में वीरेंद्र शर्मा की राशन दुकान से 15 क्विंटल (30 बैग) चावल एक लोडिंग वाहन (एमपी 07 एल 3514) से पकड़ा गया था। ड्राइवर आशु जाटव ने पूछताछ में बताया था कि वह यह चावल यादव मार्केट की किसी दुकान पर ले जा रहा था। जब खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने इसी आधार पर यादव मार्केट की तीन राशन दुकानों पर छापा मारा, तो वहां जांच में कुछ नहीं मिला। सरकारी राशन की हो रही है कालाबाजारी इससे साफ हो गया कि ड्राइवर की बात झूठी थी और वह यह नहीं बता रहा है कि असल में माल कहां जा रहा था। वहीं, जब वीरेंद्र शर्मा के कंट्रोल रूम की जांच की गई, तो वहां 21 बोरे चावल कम पाया गया, जो सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। वाहन को मुरार थाने की अभिरक्षा में सौंपा गया है और जब्त चावल श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के सुपुर्द किया गया है।