मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में सरसों की बुवाई से खाली रह गए खेत, गेहूं का रकबा 20 हजार हेक्टेयर बढ़ने के आसार

    MP News: ग्वालियर जिले में इस बार सरसों की बोवनी अपेक्षा से कम हुई है। बेमौसम बारिश और मानसूनी अधिक वर्षा के कारण कई खेत सरसों की बुवाई के लिए तैयार नहीं हो सके।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 02:50:54 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 02:50:54 PM (IST)
    ग्वालियर में सरसों की बुवाई से खाली रह गए खेत, गेहूं का रकबा 20 हजार हेक्टेयर बढ़ने के आसार
    ग्वालियर में सरसों की बुवाई से खाली रह गए खेत।

    HighLights

    1. ग्वालियर में सरसों की बुवाई से खाली रह गए खेत।
    2. गेहूं का रकबा 20 हजार हेक्टेयर बढ़ने के आसार।
    3. गेहूं बुवाई 1.65 लाख से 1.70 लाख हेक्टेयर की उम्मीद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर जिले में इस बार सरसों की बोवनी अपेक्षा से कम हुई है। बेमौसम बारिश और मानसूनी अधिक वर्षा के कारण कई खेत सरसों की बुवाई के लिए तैयार नहीं हो सके। ऐसे खाली पड़े खेतों में किसानों ने गेहूं की बुवाई करना शुरू कर दिया है।

    कृषि विभाग के अनुसार जिले में गेहूं बुवाई का लक्ष्य 1.49 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जिसमें से लगभग 70% क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है। अनुमान है कि इस बार गेहूं का रकबा 15 से 20 हजार हेक्टेयर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर गेहूं बुवाई 1.65 लाख से 1.70 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकती है।


    अधिकारियों का कहना है कि सरसों की लगभग 40% बोवनी प्रभावित हुई है, इसलिए किसान इसकी जगह गेहूं की फसल की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर मौसम अनुकूल रहा तो जिले में गेहूं की पैदावार भी बंपर होने की उम्मीद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.