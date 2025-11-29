ग्वालियर में सरसों की बुवाई से खाली रह गए खेत, गेहूं का रकबा 20 हजार हेक्टेयर बढ़ने के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर जिले में इस बार सरसों की बोवनी अपेक्षा से कम हुई है। बेमौसम बारिश और मानसूनी अधिक वर्षा के कारण कई खेत सरसों की बुवाई के लिए तैयार नहीं हो सके। ऐसे खाली पड़े खेतों में किसानों ने गेहूं की बुवाई करना शुरू कर दिया है।

कृषि विभाग के अनुसार जिले में गेहूं बुवाई का लक्ष्य 1.49 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जिसमें से लगभग 70% क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है। अनुमान है कि इस बार गेहूं का रकबा 15 से 20 हजार हेक्टेयर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर गेहूं बुवाई 1.65 लाख से 1.70 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकती है।