जब ग्वालियर में सीएसपी हिना खान ने लगाए जय श्रीराम के जयकारे, सनातन विरोधी बताने पर दिया जवाब

ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉ आंबेडकर पर अधिवक्ता अनिल मिश्रा की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस दौरान मंगलवार को अधिवक्ता अनिल मिश्रा के समर्थक उन्हीं घर के पास ही सिद्धेश्वर मंदिर पर सुंदरकांड पाठ करना चाहते थे। वहां भी पुलिस तैनात थी। मंदिर बंद देखकर एडवोकेट मिश्रा के समर्थक भड़क गए। सड़क पर ही सुंदरकांड के लिए टेंट बुला लिया। टेंट वाले को सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान ने वहां से भगा दिया।

इसके बाद हिना खान पर सनातनी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने "जय श्रीराम" के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। खुद को सनातनी विरोधी कहते देख हिना खान ने भी जोर-जोर से जय श्रीराम के जयकारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा यह मैं भी कर सकती हूं। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इधर, मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कलेक्टर-एसपी ने किसी भी तरह के आयोजन की मनाही की थी। मंदिर में पहले से एक सुंदरकांड चल रहा था तो दूसरा कैसे हो सकता था।