    जब ग्वालियर में सीएसपी हिना खान ने लगाए जय श्रीराम के जयकारे, सनातन विरोधी बताने पर दिया जवाब

    मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीएसपी हिना खान द्वारा जय श्रीराम के नारे लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वे अधिवक्ता अनिल मिश्रा के समर्थकों द्वारा सड़क पर टेंट लगाकर सुंदरकांड करने से रोक रही थीं। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें सनातन विरोधी बताया तो सीएसपी भी जय श्रीराम के नारे लगाने लगीं और कहां मैं भी यह कर सकती हूं।

    By amit mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 12:05:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 12:18:11 PM (IST)
    सीएसपी हिना खान जय श्रीराम के जयकारे लगाते हुए।

    1. मंदिर में सुंदरकांड पाठ करना चाहते थे अधिवक्ता के समर्थक।
    2. मंदिर बंद देख और पुलिस को तैनात देख वो भड़क गए।
    3. सड़क पर पाठ करने से रोकने पर सनातन का अपमान बताने लगे।

    ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉ आंबेडकर पर अधिवक्ता अनिल मिश्रा की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस दौरान मंगलवार को अधिवक्ता अनिल मिश्रा के समर्थक उन्हीं घर के पास ही सिद्धेश्वर मंदिर पर सुंदरकांड पाठ करना चाहते थे। वहां भी पुलिस तैनात थी। मंदिर बंद देखकर एडवोकेट मिश्रा के समर्थक भड़क गए। सड़क पर ही सुंदरकांड के लिए टेंट बुला लिया। टेंट वाले को सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान ने वहां से भगा दिया।

    इसके बाद हिना खान पर सनातनी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने "जय श्रीराम" के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। खुद को सनातनी विरोधी कहते देख हिना खान ने भी जोर-जोर से जय श्रीराम के जयकारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा यह मैं भी कर सकती हूं। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इधर, मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कलेक्टर-एसपी ने किसी भी तरह के आयोजन की मनाही की थी। मंदिर में पहले से एक सुंदरकांड चल रहा था तो दूसरा कैसे हो सकता था।


    आज सभी स्कूलों की छुट्टी

    डॉ. आंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद आज ग्वालियर में अनुसूचित जाति संगठनों का प्रदर्शन होने वाला था, इसके साथ ही सवर्ण समाज ने भी जवाब देने की बात कही थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने प्रदर्शन नहीं करने की घोषणा की थी। फिर भी आज पुलिस सतर्क है। सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 अक्टूबर को संभावित स्थानीय आयोजनों व यातायात व्यवस्था बाधित होने की संभावना को देखते हुए सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों का अवकाश रहेगा।

    स्कूलों की छुट्टी विद्यार्थियों के हितों और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए की गई है। लेकिन अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए हैं, स्कूलों का स्टाफ समय पर स्कूलों में पहुंचा।

