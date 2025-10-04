'मकान बनाना है तो 50 हजार निकालो...', पैसे देने से इनकार करने पर बदमाशों ने पहले सरिये से पीटा, फिर की हवाई फायरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुरानी छावनी इलाके में बदमाशों ने ट्रक चालक को मकान बनाने से रोका। मकान बनाने के एवज में 50 हजार रुपये टैरर टैक्स मांगा। जब ट्रक चालक ने रुपये देने से इनकार कर दिया तो पहले तो सरिये से पीटा। उसे बचाने आए युवक के सिर में ईंट मारी। फिर कट्टे से हवाई फायर भी किए। इस मामले में रात को पुरानी छावनी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने इनके घर दबिश दी। घर से यह लोग गायब मिले हैं।

आरोपियों ने मकान बनाने से रोका पुरानी छावनी थाना प्रभारी डॉ. संतोष यादव ने बताया कि दरगाह वाली पहाड़ी पर रहने वाला शहजाद खान मकान का निर्माण करा रहा है। बीते रोज उसके घर लालू यादव, देवा उर्फ देवेंद्र और डब्बू कुर्रेशी पहुंच गए। इन लोगों ने मकान बनाने से रोका। धमकाते हुए कहा कि अगर मकान बनाना है तो 50 हजार रुपये टैरर टैक्स देना होगा।