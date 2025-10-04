'मकान बनाना है तो 50 हजार निकालो...', पैसे देने से इनकार करने पर बदमाशों ने पहले सरिये से पीटा, फिर की हवाई फायरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुरानी छावनी इलाके में बदमाशों ने ट्रक चालक को मकान बनाने से रोका। मकान बनाने के एवज में 50 हजार रुपये टैरर टैक्स मांगा। जब ट्रक चालक ने रुपये देने से इनकार कर दिया तो पहले तो सरिये से पीटा। उसे बचाने आए युवक के सिर में ईंट मारी। फिर कट्टे से हवाई फायर भी किए। इस मामले में रात को पुरानी छावनी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने इनके घर दबिश दी। घर से यह लोग गायब मिले हैं।
पुरानी छावनी थाना प्रभारी डॉ. संतोष यादव ने बताया कि दरगाह वाली पहाड़ी पर रहने वाला शहजाद खान मकान का निर्माण करा रहा है। बीते रोज उसके घर लालू यादव, देवा उर्फ देवेंद्र और डब्बू कुर्रेशी पहुंच गए। इन लोगों ने मकान बनाने से रोका। धमकाते हुए कहा कि अगर मकान बनाना है तो 50 हजार रुपये टैरर टैक्स देना होगा।
जब रुपये देने से इनकार किया तो मारपीट शुरू कर दी। पड़ोस में रहने वाला आकाश बचाने आया तो उसके सिर में ईंट मार दी। फिर गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। घायल अवस्था में ही यह लोग थाने पहुंचे। इनका मेडिकल कराया गया। फिर पुलिस ने तीनों पर एफआईआर दर्ज की।
लालू यादव, डब्बू कुर्रेशी व इनके साथी क्षेत्र में सरकारी जमीनें घेर रहे हैं। इनके बारे में क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले भी उत्पात कर चुके हैं। कुछ लोगों को सरकारी जमीन अपनी बताकर बेच भी दी।