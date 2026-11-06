मां को प्रेमी संग देख बेटे ने किया विरोध तो युवक ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। विरोध करने पर प्रेमी ने बच्चे के साथ मारपीट की।

मौका पाकर बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा और एक राहगीर वकील की मदद से विश्वविद्यालय थाने पहुंचा, जहां उसने पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्चे को सकुशल उसके पिता के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान पिता ने अपनी पत्नी पर एक मसाज पार्लर में काम करने और पैसों के लालच में लोगों को दोस्ती के जाल में फंसाकर लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।