'ले तेरा खेल खत्म कर देता हूं...' विधवा प्रेमिका शादी में बन रही थी रोड़ा, युवक ने घर में घुसकर मारी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन कालोनी में सिरफिरे युवक ने अपनी विधवा प्रेमिका को घर में घुसकर गोली मार दी। युवक की शादी दूसरी युवती से तय हो गई थी, जबकि प्रेमिका इसमें रोड़ा बन रही थी।

प्रेमिका का कहना था- वह उससे शादी करे। इसी बात पर दोनों के बीच मुंहवाद हुआ। युवक ने महिला की मारपीट भी की। इसके बाद कट्टे से गोली चला दी। महिला के कंधे में गोली लगी है। इसके बाद महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी आ गए। इन्होंने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ भी लिया। फिर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घायल महिला को जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

गोवर्धन कालोनी में 22 वर्षीय महिला अपनी बहन और तीन वर्षीय बेटी के साथ रहती है। महिला और बहन के पति का निधन हो चुका है। महिला की दोस्ती माेनू उर्फ अज्जू जोशी से हुई। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मोनू अक्सर महिला के घर आता था। पिछले दिनों मोनू की शादी दूसरी युवती से तय हो गई। इसका विरोध महिला कर रही थी। जिसके चलते मोनू और उसके बीच विवाद होता था। सोमवार को जब महिला की बहन ड्यूटी पर गई थी तो महिला से मिलने मोनू आ गया। दोनों करीब ढाई घंटे तक घर के अंदर एक कमरे में रहे। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ। मोनू ने गोली चला दी। उसके कंधे में गोली लगी और वह जख्मी हालत में ही दौड़ती हुई बाहर आई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग यहां आ गए।