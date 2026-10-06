जीजा ने साली को कमरे में बंद कर किया दुष्कर्म, मुंह खोलने पर जान से मारने और रिश्ता तोड़ने की दी धमकी; FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पड़ाव थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती ने अपने जीजा पर कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने मंगलवार को पड़ाव थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है।

संजय नगर में परिवार के साथ रहती है युवती