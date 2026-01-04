मेरी खबरें
    ग्वालियर में मिली थी महिला की लाश, पुलिस ने AI की मदद से बनवाया स्कैच; तब हुई उसकी पहचान

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 10:15:26 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 10:22:44 AM (IST)
    इंसेट में एआई से बना महिला का स्कैच और सीसीटीवी में कैद संदेही की तस्वीर।

    1. शहर के गोला का मंदिर क्षेत्र में मिले महिला के शव की हुई पहचान
    2. जिस संदेही संग कैमरे में दिखी, उसकी जैकेट भी मौके से बरामद
    3. संदेही की पहचान करने वाले को 10 हजार का इनाम देने की घोषणा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गोला का मंदिर स्थित कटारे फार्म में मिली महिला की लाश मामले में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से पुलिस ने जब स्कैच तैयार कराया तो लोगों ने उसकी पहचान कर ली। महिला का नाम कल्लो उर्फ कालीबाई था। वह अक्सर यहां घूमती रहती थी। स्कैच के आधार पर लोगों के साथ जाकर सीसीटीवी कैमरे दोबारा देखे तो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर सड़क पर महिला एक युवक के साथ नजर आई है।

    पुलिस इसे प्रमुख संदेही मानकर चल रही है। जो जैकेट संदेही ने पहन रखी है, वह भी घटनास्थल से महिला के कपड़ों के पास ही मिली है। सोमवार को कटारे फार्म में झाड़ियों के बीच अर्द्धनग्न हाल में महिला का शव पड़ा मिला था। महिला के सिर पर पत्थर पटककर हत्या की गई थी।


    शिनाख्त के लिए एएसपी अनु बेनीवाल ने आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। आइटी एक्सपर्ट की मदद से महिला का स्कैच तैयार कराया। इसके बाद गोला का मंदिर थाने की टीम स्कैच लेकर पूरे इलाके में घूमी। आसपास के जिलों में भी स्कैच भेजा गया। कुछ ठेले और गुमटी वालों ने महिला को पहचाना। वह वह टीकमगढ़ की रहने वाली है। यहां कुछ माह पहले आई थी।

    संदेही की पहचान करने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम

    संदेही गले में लाल रंग से मिलता-जुलता गमछा डाला हुआ था। पैर में चप्पल पहने हुए हैं। मूंछे हैं और दाढ़ी बनी हुई है। चेहरा फुटेज में स्पष्ट है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने संदेही की पहचान में मदद करने वाले को द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है। आसपास के जिलों के अलावा टीकमगढ़ पुलिस को भी महिला के बारे में सूचना दी गई है।

