    ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप, जान से मारने की भी दी धमकी

    MP Crime: ग्वालियर के दतिया में महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को बसई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता को आरोपी ने नौकरी लगाने का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया और अपने एक अन्य साथी ब्रजेश लोधी के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

    By Kuldeep Saxena
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 09:44:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 09:44:45 PM (IST)
    ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप (सांकेतिक तस्वीर)

    1. महिला को घर बुलाकर किया सामूहिक दुष्कर्म
    2. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है
    3. कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को बसई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सच्चिदानंद शर्मा ने बताया कि गत 13 सितंबर को पीड़िता ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 सितंबर को आरोपित जसपेंद्र उर्फ जसवंत ठाकुर निवासी बसई द्वारा पीड़िता को नौकरी लगाने का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया और अपने एक अन्य साथी ब्रजेश लोधी के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

    साथ ही इस बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना को लेकर पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया।अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई। जिसके बाद आरोपित बृजेश लोधी पुत्र सिरनाम राजपूत निवासी हसनपुर थाना बसई को रविवार को हसनपुर रोड हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

    आरोपित द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया गया है। पुलिस ने उक्त आरोपित को जेआर पर न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा है। वहीं एक अन्य फरार आरोपित की पुलिस तलाश कर रही है।

