ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप, जान से मारने की भी दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को बसई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सच्चिदानंद शर्मा ने बताया कि गत 13 सितंबर को पीड़िता ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 सितंबर को आरोपित जसपेंद्र उर्फ जसवंत ठाकुर निवासी बसई द्वारा पीड़िता को नौकरी लगाने का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया और अपने एक अन्य साथी ब्रजेश लोधी के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

साथ ही इस बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना को लेकर पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया।अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई। जिसके बाद आरोपित बृजेश लोधी पुत्र सिरनाम राजपूत निवासी हसनपुर थाना बसई को रविवार को हसनपुर रोड हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।