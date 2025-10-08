मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ऑनलाइन प्यार के चक्कर में बच्चे को लेकर घर से भागी महिला, पुलिस ने गजब दिमाग लगाकर पकड़ा

    MP News: एक महिला के ऑनलाइन प्यार की अजब कहानी सामने आई है। महिला का प्यार पंजाब के एक युवक से ऑनलाइन परवान चढ़ा। वह अपने नौ साल के बेटे को लेकर घर से भागकर पंजाब के गुरदासपुर जिले के कहनुवान गांव में पहुंच गई। जब उसे ऑनलाइन प्यार में मिले धोखे का पता चला तो वह वहीं गुरुद्वारा में रहने लगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 07:40:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 07:40:55 PM (IST)
    ऑनलाइन प्यार के चक्कर में बच्चे को लेकर घर से भागी महिला, पुलिस ने गजब दिमाग लगाकर पकड़ा
    ऑनलाइन प्यार के धोखे में घर से भागी महिला (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. ऑनलाइन प्यार के धोखे में घर से भागी महिला
    2. महिला को पुलिस ने ऑनलाइन फंसाकर पकड़ा
    3. धोखा मिलने पर गुरुद्वारे में रह रही थी महिला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एक महिला के ऑनलाइन प्यार की अजब कहानी सामने आई है। महिला का प्यार पंजाब के एक युवक से ऑनलाइन परवान चढ़ा। वह अपने नौ वर्ष के बेटे को लेकर घर से भागकर पंजाब के गुरदासपुर जिले के कहनुवान गांव में पहुंच गई। जब उसे ऑनलाइन प्यार में मिले धोखे का पता चला तो वह वहीं गुरुद्वारा में रहने लगी। इधर उसके स्वजन ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एक पुलिस कर्मी ने गजब का दिमाग लगाया। महिला से उसके इंस्टाग्राम पर दोस्ती बढ़ाई और प्यार करने का नाटक करने लगा।

    महिला जब पुलिसकर्मी के नकली प्यार में फंस गई तो उसने उसे पंजाब पहुंचकर बरामद कर दिया। मध्य प्रदेश के डबरा के पिछोर निवासी महिला 24 जुलाई को घर से अपने नौ वर्षीय पुत्र के साथ लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बावजूद सुराग नहीं मिला तो पति ने बहोड़ापुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। प्रधान आरक्षक जयराम यादव के अनुसार महिला मोबाइल भी साथ ले गई थी, परंतु सिम तोड़ दी थी, ताकि उसे ढूंढा न जा सके। कभी-कभी वाईफाई से इंटरनेट चला रही थी, जिससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी सक्रिय थी।

    महिला ने बातचीत में बताया अपना पता

    ऐसे में इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर उससे दोस्ती की और बातों का सिलसिला शुरू किया। मीठी-मीठी बातें कर मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लिया। बातचीत में महिला ने बताया कि वह बटाला गुरुद्वारा (पंजाब) में रह रही है। पाकिस्तान सीमा के पास गुरदासपुर जिले के कहनुवान गांव आने पर मिल सकती है। जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस की मदद से महिला और उसके बच्चे को वहां से बरामद कर लिया गया। ग्वालियर लाकर स्वजन के सुपुर्द किया गया।

    बताया जाता है कि महिला का मायका अमृतसर पंजाब में ही है। इंटरनेट मीडिया पर उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी। झांसे में आकर वह उसके पास पहुंच गई तो वह मोबाइल बंद कर लापता हो गया। वह अमृतसर, गुरदासपुर और भटिंडा में भटकती रही। गुरुद्वारों में रहकर समय काटा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.