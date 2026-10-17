ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक: तीसरी लाइन के काम से राजधानी-शताब्दी समेत कई ट्रेनें 12 घंटे तक लेट, ग्वालियर स्टेशन पर परेशान हुए यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बीना-आगासौद के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। करीब आठ किलोमीटर के रेलखंड पर जारी कार्य से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। इसका असर दिल्ली और भोपाल की ओर जाने वाले रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। शनिवार को ग्वालियर पहुंचने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से आईं। कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से आठ से 12 घंटे तक विलंबित रहीं।

यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। जिन यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी या समय पर गंतव्य पहुंचना था, उनकी परेशानी बढ़ गई।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आठ घंटे 23 मिनट लेट