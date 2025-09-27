'आपकी वजह से शहर का विकास रुका', MP में भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी की नेता से मांगा इस्तीफा

नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सिंह वर्मा ने नगर परिषद खिरकिया अध्यक्ष इंद्रजीत खनूजा को पार्टी का पत्र जारी कर तत्काल पद से इस्तीफा देने की बात कही है। यह पत्र 22 सितंबर को जारी किया गया है, जो अब सामने आया है। नप अध्यक्ष की कार्य शैली से खिरकिया शहर के विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। आम जनता को नुकसान हो रहा है यह बातें सूचना पत्र में दर्शाई गई हैं।

जिला अध्यक्ष ने अपने सूचना पत्र के माध्यम से नप अध्यक्ष खनूजा से कहा कि आप नगर परिषद खिरकिया में अध्यक्ष पद पर पदस्थ है। पार्टी के निर्वाचित पार्षदों के समर्थन से आपको नप अध्यक्ष बनाया गया है। लगभग 3 माह से नगर परिषद खिरकिया के पार्टी के सभी पार्षद आपकी कार्यपद्धति और आपके व्यवहार के साथ-साथ आर्थिक अनियमितता के विरुद्ध अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए आपको भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, संभागीय प्रभारी सहित मैंने खुद कई बार बुलाकर कहा कि आप अपना व्यवहार ठीक करें।

पार्षदों को अपने विश्वास में लेकर नगर परिषद को ठीक से चलाएं अन्यथा आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। आपको परिस्थितियों को सुधारने के लिए लगभग 3 माह का पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन आपने अपने व्यवहार एवं कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके कारण भाजपा के पार्षद लगातार आपकी शिकायतें कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में नगर परिषद खिरकिया के विकास कार्य अवरूद्ध हो गए हैं। आम जनता का नुकसान हो रहा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आप तीन दिवस के अंदर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष अपना इस्तीफा प्रस्तुत करें अन्यथा पार्टी आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जिलाध्यक्ष खनूजा का कहना है कि सूचना पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडलेवाल सहित संगठन महामंत्री, संभागीय प्रभारी नर्मदापुरम, मंडल अध्यक्ष खिरकिया सहित अन्य को भेजी है।