जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन एग्जाम 13 दिसंबर को, CBSE ने जारी किए एडमिट कार्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छटवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय चारूवा के प्राचार्य ने बताया कि यह चयन परीक्षा जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए सीबीएसई द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं।