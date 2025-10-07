मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पूर्व मंत्री कमल पटेल के राजनीति से सन्यास की अफवाह से मचा हड़कंप, बेटे ने कहा - अकाउंट हैक हुआ है

    MP News: पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट ने जिले की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन (6 अक्टूबर) पर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 09:48:25 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 09:49:29 AM (IST)
    पूर्व मंत्री कमल पटेल के राजनीति से सन्यास की अफवाह से मचा हड़कंप, बेटे ने कहा - अकाउंट हैक हुआ है
    पूर्व मंत्री कमल पटेल के राजनीति से सन्यास की खबर निकली फर्जी।

    HighLights

    1. पूर्व मंत्री के राजनीति से सन्यास की खबर निकली फर्जी।
    2. कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन पर संन्यास की घोषणा।
    3. भाई की इंटरनेट मीडिया आइडी हैक कर ली गई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट ने जिले की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन (6 अक्टूबर) पर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे।

    पोस्ट सामने आते ही जिले की राजनीति गरमा गई। विपक्ष के कई नेताओं ने इस पोस्ट पर चुटकी ली। कई स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद पूर्व मंत्री के बड़े बेटे संदीप पटेल ने इंटरनेट मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया।

    इसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई सुदीप पटेल की इंटरनेट मीडिया आइडी हैक कर ली गई है। यह पोस्ट फर्जी है। इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का हाथ है।

    संदीप ने यह भी लिखा कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी भ्रामक पोस्ट या अफवाह पर ध्यान न दें। कमल पटेल और उनका परिवार हमेशा जनता के सुख-दुःख में साथ रहा है और आगे भी रहेगा।

    इधर पूर्व मंत्री कमल पटेल ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन का फैसला मैं स्वयं लूंगा। मेरे प्रतिद्वंद्वी इस तरह की अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.