हरदा सिराली में भाजपा पार्षद के पति से एमडी ड्रग्स बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, सिराली। हरदा जिले के सिराली में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स पाउडर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल भी जब्त किया है।
थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सीताराम पटेल ने बताया कि 7 नवंबर को पुलिस टीम ने बीड़-रोलगांव मार्ग पर नहर के पास घेराबंदी कर चेकिंग की थी। इस दौरान एक बाइक चालक को रोककर पूछताछ की गई। उसकी पहचान नारायण पिता रामकृष्ण बांके, उम्र 42 वर्ष, निवासी बंदीमुहाड़िया के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपी की पैंट की पीछे वाली जेब में रखी दो पारदर्शी पन्नियों से 7 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ।
पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 47 जेडसी 3546 और मोबाइल फोन जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लाया था और कहां सप्लाई करने जा रहा था।
आरोपी नारायण बांके की पत्नी रेखा बांके नगर परिषद सिराली के वार्ड क्रमांक 13 से भाजपा की पार्षद हैं। इस कारण मामले की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पटेल के साथ उपनिरीक्षक बुद्धसिंह मर्सकोले, खुशहाल बघेल, सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप रघुवंशी तथा सिराली थाना और पुलिस लाइन हरदा के पुलिसकर्मियों व साइबर सेल हरदा के जवानों ने सहयोग किया।