हरदा सिराली में भाजपा पार्षद के पति से एमडी ड्रग्स बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, सिराली। हरदा जिले के सिराली में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स पाउडर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल भी जब्त किया है।

थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सीताराम पटेल ने बताया कि 7 नवंबर को पुलिस टीम ने बीड़-रोलगांव मार्ग पर नहर के पास घेराबंदी कर चेकिंग की थी। इस दौरान एक बाइक चालक को रोककर पूछताछ की गई। उसकी पहचान नारायण पिता रामकृष्ण बांके, उम्र 42 वर्ष, निवासी बंदीमुहाड़िया के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपी की पैंट की पीछे वाली जेब में रखी दो पारदर्शी पन्नियों से 7 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ।