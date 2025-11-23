हरदा में पटरी से उतरी टावर वैगन, मुंबई-इटारसी रेल रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा में रेलवे डबल फाटक के पास डाउन ट्रैक पर आज सुबह एक टावर वैगन पटरी से उतर गई। इसके बाद मुंबई से इटारसी की ओर जाने वाली वाली ट्रेनें प्रभावित हो गईं। टावर वैगन के पटरी से उतरने से डाउन ट्रैक पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह साढ़े सात बजे की है।

जानकारी के मुताबिक स्थानीय रेलवे स्टेशन स्थित डबल फाटक के पास रविवार सुबह करीब 7:30 बजे एक ओएचई टावर वैगन पटरी से उतर गई। इस कारण मुंबई से इटारसी की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। इस हादसे के बाद डाउन ट्रैक पर कई ट्रेनों को हरदा स्टेशन से कुछ दूर पहले रोक दिया गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने सुधार कार्य शुरू कर दिया।