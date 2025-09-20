मेरी खबरें
    पुलिसवाले बने 'गुंडे', तीन ASI ने रास्ते में रोककर युवकों को जमकर पीटा, 40 हजार रुपये छीने

    MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुर थाने के तीन पुलिसकर्मियों पर तीन युवकों से मारपीट और 40 हजार रुपए की अड़ीबाजी करने का आरोप लगा है। युवकों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में रोककर उनकी पिटाई की। जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर शिवपुर थाने ले गए। थाने से बाहर रखने के बाद सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल करवाया।

    तीन ASI ने रास्ते में रोककर युवकों को जमकर पीटा (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. तीन पुलिसकर्मियों पर मारपीट कर रुपये छीनने का आरोप
    2. पुलिसवाले युवकों को गाड़ी में बैठाकर शिवपुर थाने ले गए
    3. शिवपुर थाना क्षेत्र में रात 3 बजे उन्हें छोड़ दिया गया

    नवदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। शिवपुर थाने के तीन पुलिसकर्मियों पर तीन युवकों से मारपीट और 40 हजार रुपए की अड़ीबाजी करने का आरोप लगा है। पीड़ितों ने एसपी को मामले की शिकायत की है। शिकायत मिलने पर एसपी सांईकृष्णा एस थोटा ने जांच के आदेश जारी कर एसडीओपी सिवनी मालवा को जिम्मेदारी सौंपी है।

    बावरी घाट निवासी फरियादी लालू यदुवंशी, आशीष यदुवंशी और राज यदुवंशी ने आवेदन में बताया कि 15 और 16 सितंबर की रात लगभग 11 बजे एएसआई प्रहलाद ठाकुर, हवलदार कृपाराम दायमा और एक सिपाही जो सादे कपड़ों में था सभी डंडे लेकर आए थे।

    युवकों ने सुनाई आपबीती

    उन्होंने रास्ते में रोककर उनकी पिटाई की। जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर शिवपुर थाने ले गए। थाने से बाहर रखने के बाद सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल करवाया। सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी ने उनसे 2.65 लाख रुपए और एक सोने की चेन छीन ली। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बाद में डॉक्टर के सामने यह बात कहने पर 2.60 लाख रुपए लौटा दिए लेकिन 5 हजार रुपये और चेन रख ली।

    पीड़ितों को रंजिश का शक

    इसके बाद शिवपुर थाना क्षेत्र में रात 3 बजे उन्हें छोड़ दिया गया और मेडिकल के आधार पर केस दर्ज करने की धमकी देकर 40 हजार रुपये भी मांगे। पीड़ितों का कहना है कि एएसआई ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट और अड़ीबाजी की। इनका कहना है कि पीडितों ने शिकायत की है। शिकायत की जांच एसडीओपी सिवनी मालवा को सौंपी है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। उसके बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। सांईकृष्णा एस थोटा, एसपी।

