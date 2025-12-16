दो लाख सरकार दे रही लेकिन 90 हजार तो बाबू ही मांग रहा था रिश्वत, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कमीशन का खेल जारी है। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को जनजातीय कार्य विभाग के बाबू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। इसने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की रकम दिलाने के बदले 50 फीसद रिश्वत मांगी थी।

मंगलवार शाम लोकायुक्त ने कलेक्ट्रेट स्थित जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड दो मनोज साेनी को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बाबू ने अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली राशि के बदले रिश्वत की मांग की थी।