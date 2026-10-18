नर्मदापुरम में दिल दहला देने वाली घटना: रेलवे ट्रैक पर मिला पटवारी का शव, शाम को उन्हीं की कार में मिले बच्चों के शव

नवदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। जिले के पिपरिया में रविवार को बरेली निवासी पटवारी अजय धाकड़ का शव रेलवे ट्रेक पर मिला। वहीं स्टेशन की पार्किंग में खड़ी उनकी कार में उनके दोनों बच्चों समर्थ और शिवा के शव मिले। मामले का पर्दाफाश होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतक पटवारी धाकड़ ने अपने दोनों बच्चों की हत्या की उसके बाद स्वयं से भी ट्रेन के सामने आकर जान दे ही। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही है। देर शाम तक पुलिस मामले की जांच करती रहीं। वहीं बच्चों सहित अन्य शवों का पाेस्टमार्टम सोमवार को होने की बात भी अधिकारी कर रहे हैं।