नर्मदापुरम में जुए की फड़ पर दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप, भीड़ ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। बालागंज क्षेत्र में जुआ पकड़ने गई पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक जुआरी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन और समाजजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मौके पर अकेला छोड़कर जाने के आरोप लगाए।

शव कोतवाली के सामने रखकर किया प्रदर्शन सोमवार देर रात स्वजन शव को एंबुलेंस में रखकर कोतवाली थाने पहुंचे। यहां शव रखी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर दी और जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम के चार कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। रात 12:30 बजे तक थाने के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रही और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती रही।

जानकारी के मुताबिक मृतक नासिर को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था और उसकी बायपास सर्जरी भी हुई थी। उसका इलाज चल रहा था। फिलहाल, मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। एएसपी के आश्वासन के बाद माने परिजन थाने के घेराव की सूचना पर एएसपी अभिषेक राजन, एसडीओपी जितेंद्र पाठक और सिटी कोतवाली टीआई गौरव सिंह बुंदेला समेत अन्य थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने थाने के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। एएसपी अभिषेक राजन ने परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मर्चुरी रूम में ले गए। सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कर शव को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया गया।