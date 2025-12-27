इंदौर में बीईओ कार्यालय में 1.57 करोड़ का गबन, सरकारी राशि रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्कूली शिक्षा विभाग के इंदौर ब्लाक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय में करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आया है। यहां पदस्थ कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं के तहत आने वाली राशि को अपने परिचितों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराया और बाद में उसे निकाल लिया।

इंदौर बीईओ कार्यालय में 1.57 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया गया। यह गड़बड़ी वर्ष 2018 से 2025 के बीच की बताई जा रही है। इंदौर विकासखंड कार्यालय से अनुदान, छात्रवृत्त और जीपीएफ मद में प्राप्त होने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया।