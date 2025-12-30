इंदौर में कार से ले जा रहे थे 1.18 करोड़ रुपये, चेकिंग के दौरान पुलिस ने किए जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1.18 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। यह राशि दो लोग एक कार में लेकर जा रहे थे। नियमित वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो नकद राशि मिली। पूछताछ करने पर दोनों पैसों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सके।

उन्होंने बताया कि यह रकम होटल प्राइड में ले जाई जा रही थी, लेकिन रकम कहां से आई और किस उद्देश्य से ले जाई जा रही है, इस बारे में वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान दोनों अलग-अलग बातें करते रहे।

सूचना पर एसीपी कुंदन कुशवाह और थाना प्रभारी सहर्ष यादव मौके पर पहुंचे। जांच में आरोपितों से जानकारी मांगी तो कहने लगे कि कोई व्यक्ति यह राशि लेने के लिए आने वाला था, जिसके संबंध में पुलिस को जानकारी नहीं है।

थाने में एक साथ इतनी राशि की गिनती देर रात तक चलती रही। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी नकदी बिना किसी स्पष्ट कारण के ले जाना संदेहजनक है। मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी अनुसार पुलिस को आशंका है कि यह रकम हवाला की हो सकती है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि यह राशि किसकी है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था।