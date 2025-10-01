मेरी खबरें
    Hurun Rich List में छाए इंदौर के 10 कारोबारी, MP में विनोद अग्रवाल नंबर वन, एक साल में बढ़ी 2400 करोड़ की संपत्ति
    MP में विनोद अग्रवाल नंबर वन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारत के सबसे अमीर लोगों की नई सूची हुरुन रिच लिस्ट के रूप में जारी हुई है। भारत के धन कुबेरों की सूची में अंबानी-अडानी जैसे मशहूर कारोबारियों के नाम अव्वल हैं। इंदौर के कारोबारियों ने भी देश के अमीरों की सूची में चमक बिखेरी है। एक-दो नहीं बल्कि इंदौर के कुल 10 लोगों के नाम इस साल की हुरुन रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं। बीते साल की तरह विनोद अग्रवाल फिर से प्रदेश में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में सबसे ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं।

    उन्होंने संपत्ति बढ़ाते हुए बीते साल के मुकाबले इस साल सूची ऊपर की ओर छलांग भी लगाई है। शक्ति पंप के पाटीदार परिवार के दो भाई इस सूची के लिहाज तीसरे और छठे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। आनंद ज्वैल्स के संचालक भी दसवें नंबर पर सूची में नजर आ रहे हैं। ईडी छापे में घिरा पाथ ग्रुप भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है। हुरुन रिच लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। हुरुन के सूची के अनुसार देश में कुल 1,687 ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति इस आंकड़े को पार कर रही है।

    हुरुन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे अमीर बने विनोद अग्रवाल की संपत्ति में एक साल में 2400 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सूची के अनुसार वे देश में 328वें नंबर पर हैं, जबकि बीते साल की रिच लिस्ट में वे 394वें स्थान पर थे। 2024 में उनकी संपत्ति 7100 करोड़ थी। इस लिहाज से यानी हर दिन 6.57 करोड़ रुपये का इजाफा उनकी संपत्ति में हुआ है। प्रदेश में दूसरे नंबर पर खड़े उजास एनर्जी के श्याम मूंदड़ा की संपत्ति बीते वर्ष के मुकाबले घटी है। बीते साल वह 3500 करोड़ के साथ 709 नंबर पर थे, अब वह 767 नंबर पर है और संपत्ति 3410 करोड़ रुपये है।

    शक्ति पंप के दिनेश पाटीदार बीते साल 3400 करोड़ के साथ 732 नंबर पर थे लेकिन अब 1440 करोड़ रुपये के साथ 1399वें पर आ गए हैं। वहीं सुनील पाटीदार जो इसी कंपनी के हैं, वह बीते साल 1200 करोड़ के साथ 1445 नंबर पर थे, इस बार 2050 करोड़ के साथ 1094 नंबर पर आ गए हैं। यानी सुनील पाटीदार की संपत्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। राजरतन के सुनील चौरड़िया बीते लिस्ट में 2100 करोड़ के साथ 1016 पायदान पर थे जो अब 1330 करोड़ की संपत्ति के साथ 1470 नंबर पर आ चुके हैं। कुछ सालों पहले तक चौरड़िया प्रदेश में सबसे अमीर भी रहे थे। जीआर इन्फ्रा के विनोद अग्रवाल पहले 1700 करोड़ के साथ 1192 पायदान पर थे जो अब 1206 वें नंबर पर है और 1820 करोड़ की नेटवर्थ है।

    विमल तोड़ी और पाथ ग्रुप की संपत्ति घटती नजर आ रही है। जयदीप इस्पात के विमल तोड़ी इस बार 1270 करोड़ की संपत्ति के साथ 1507 नंबर पर है जो बीते साल 1500 करोड़ से 1298 नंबर पर थे।पाथ ग्रुप के नितिन अग्रवाल की संपत्ति पहले 1300 करोड़ थी और वह 1378वें नंबर पर थे इस बार उनकी संपत्ति घटी है। अब 1230 करोड़ है। वह 1522 नंबर पर आ चुके हैं। इसी तरह आनंद ज्वैलर्स के गौरव आनंद की संपत्ति 1220 करोड़ है। उनकी संपत्ति में बीते साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। वह अभी 1525 नंबर पर है जो बीते साल 1000 करोड़ के साथ लिस्ट में 1534 नंबर पर थे।

    हुरुन रिच लिस्ट में इंदौर के दस कुबेर

    1. विनोद अग्रवाल, संपत्ति 9500 करोड (देश में 328वां स्थान),अग्रवाल कोल कंपनी

    2. श्यामसुंदार मूंदड़ा, 3410 करोड़, (देश में 767वां स्थान), उजास एनर्जी

    3. सुनील पाटीदार, 2050 करोड़ (देश में 1094वां स्थान), शक्ति पंप

    4. विनोद जैन, 1940 करोड़, ( लिस्ट में 1149 स्थान),शांतिनाथ डिटर्जेंट

    5. विनोद कुमार अग्रवाल, 1820 करोड़, (लिस्ट में 1206वां स्थान), जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स

    6. दिनेश पाटीदार, 1440 करोड़, (देश में 1399वां स्थान), शक्ति पंप

    7. सुनील चौरडिया- 1330 करोड़,(देश में 1470वां स्थान), राजरतन ग्लोबल वायर

    8. विमल तोड़ी, 1270 करोड,( देश 1507वां स्थान), जयदीप इस्पात

    9. नितिन अग्रवाल, 1230 करोड़, (देश में 1522 वां स्थान),पाथ ग्रुप

    10. गौरव आनंद 1220 करोड़, (देश में 1525वां स्थान), आनंद ज्वैलर्स।

