इंदौर में कार्डियक अरेस्ट से 12वीं के छात्र की मौत, बाथरूम में मिला था शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वैशाली नगर में 12वीं के छात्र की शनिवार को मौत हो गई। रविवार को पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। 17 वर्षीय ऋषि पुत्र साश्वत पंडित का शव बाथरूम में मिला था। उसका वजन करीब 130 किग्रा था। पोस्टमार्टम करने वाले डा. जयदीप जमींदार ने बताया कि छात्र की ऊंचाई 5.10 फीट थी। मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई।

दिल का साइज भी सामान्य से एक चौथाई बढ़ा हुआ था। तीनों धमनियों में ब्लाकेज भी थे, लेकिन इसके बारे में परिवार में किसी को जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि उसे ब्लाकेज होने के लक्षण पूर्व में महसूस हुए होंगे, लेकिन उसने परिवार में कभी चर्चा नहीं की होगी। इसे सामान्य समझ लिया होगा। स्वजन ने बताया था कि ऋषि दोपहर तीन बजे नहाने के लिए गया था। बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो बेसुध मिला। इसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।

परिवार को नहीं पता था ब्लाकेज के बारे में स्वजन ने बताया था कि ऋषि को पहले से बीमारी नहीं थी। वह स्वस्थ था और उपचार भी नहीं चल रहा था। उसका वजन बढ़ा हुआ था। परिवार को ब्लाकेज के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि जांच नहीं करवाई थी। मोटापे के कारण बढ़ती है कार्डियक अरेस्ट का खतरा विशेषज्ञों के मुताबिक अत्यधिक मोटापे के कारण दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है। दिल की नसों में ब्लाकेज कम उम्र में भी हो सकता है। मोटापे के कारण कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी रहता है। इसलिए वजन पर नियंत्रण जरूरी है। बच्चों को हमें जंकफूड से दूर रखना चाहिए। उन्हें घर पर बना पौष्टिक आहार ही खिलाना चाहिए। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की जन्मजात बीमारी, शारीरिक गतिविधि की कमी, नींद की कमी के कारण भी दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं।