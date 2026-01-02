130 पदों पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की होगी भर्ती, 7 जून को परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेशभर में सरकारी अस्पतालों में रिक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को भरने की तैयारी चल रही है। तीन साल बाद शासन ने इन पदों पर भर्तियां निकाली है।
बुधवार देर रात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 की अधिसूचना निकाली है। लगभग 130 पद रखे गए है। आयोग ने परीक्षा में आवेदन के लिए 13 मार्च से प्रक्रिया शुरू करेंगा। आयोग ने 7 जून को परीक्षा रखी है।130 में से 50 सामान्य, 12 एससी, 42 एसटी, 19 ओबीसी, 7 ईडब्ल्यूएस के पद रखे गए है।
ओबीएसी आरक्षण का मामला न्यायालय में होने के चलते आयोग ने 87 फीसद मुख्य भाग व 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग के बीच पदों को बांटा है, जिसमें 121 मुख्य और 9 प्रावधिक भाग में पद रखे है। 13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच आवेदन किए जा सकेंगे। 28 मई से उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग के मुताबिक 7 जून को आफलाइन परीक्षा रखी जाएगी।