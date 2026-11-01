इंदौर में वार्मअप करते समय अचानक गिरा 15 साल का कनिष्क, अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : बड़े भाई के साथ खेलने गया रहा 15 वर्षीय कनिष्क अचानक जमीन पर गिर पड़ा। भाई ने उसे संभालने की कोशिश की और सीपीआर भी दिया, लेकिन कनिष्क की जान नहीं बची। घटना स्कीम-78 में शनिवार शाम हुई है। इस घटना से परिवार और गार्डन में टहलने आए लोग स्तब्ध हैं।

लसूड़िया पुलिस के अनुसार बी-ब्लाक स्कीम-78 निवासी कनिष्क बोयत तलावली चांदा स्थित निजी स्कूल में दसवीं का छात्र था और अपने भाई दिव्यांश के साथ शनिवार और रविवार को खेलने जाता था। शनिवार शाम दोनों भाई गार्डन में वार्मअप कर रहे थे।