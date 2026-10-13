ढाई लाख पेड़ बदलेंगे इंदौर शहर की हवा, निर्माण में दो एजेंसियों ने दिखाई रुचि, राऊ क्षेत्र में बनेगा सिटी फॉरेस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में कंक्रीट के बढ़ते जंगल के बीच अब ढाई लाख पेड़ों का असली जंगल आकार लेगा। शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) राऊ स्थित स्कीम-97 पार्ट-4 में करीब 42 एकड़ जमीन पर नगर वन (सिटी फॉरेस्ट) विकसित करेगा।

इसके निर्माण के लिए दो एजेंसियों ने रुचि दिखाई हैं। आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और एजेंसी तय होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। जिससे यह क्षेत्र शहर के लिए बड़े प्राकृतिक हरित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।

वर्तमान में इंदौर में करीब 17.5 प्रतिशत हरित क्षेत्र हैं और सिटी फॉरेस्ट के बनने के बाद इसमें एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पार्क में विभिन्न गतिविधियों के साथ ही ढाई लाख पेड़ हरियाली बढ़ाएंगे। इससे करीब पांच हजार से छह हजार मीट्रिक टन कार्बन डाइआक्साइड अवशोषित करने की क्षमता विकसित हो सकेगी। इससे वायु गुणवत्ता सुधारने, तापमान नियंत्रित करने और शहर में प्राकृतिक वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।यहां पर नीम, जामुन, आम, आंवला, चिकू, बेल, गोंदी, शहतूत, अर्जुन, सिरास सहित 26 तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। जो पर्यावरण को तो शुद्ध करेंगे ही फल और औषधि के काम भी आएंगे। आईडीए सीइओ परीक्षित झाड़े का कहना हैं कि सिटी फारेस्ट का जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके लिए दो एजेंसियों के टेंडर मिले हैं। इसका प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।