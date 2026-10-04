इंदौर में बंद होगी 2G और 3G सिम, 20 हजार उपभोक्ताओं को बदलना होगा नेटवर्क, BSNL ने दी अहम जानकारी

कपिल नीले, नईदुनिया, इंदौर। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अब अपने पुराने 2जी और 3जी नेटवर्क जल्द बंद करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इन दिनों टावरों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने में जुटी है। नेटवर्क अपग्रेड होने के बाद उन उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है, जो अभी भी 2जी या 3जी सिमकार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कंपनी उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर 4जी सिमकार्ड में बदलने की सलाह दे रही है। फिलहाल कई जगह 4जी सिमकार्ड की कमी भी सामने आ रही है। उपभोक्ताओं को तीन से चार दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इंदौर जिले में करीब 20 हजार उपभोक्ताओं को सिमकार्ड बदलना होगा।