    इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त से पीड़ित 338 नए मरीज मिले, 32 आईसीयू में भर्ती

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 338 नए मरी मिले है, वहीं 32 मरीजों का आईसीयू में इला ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 09:12:02 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 09:34:38 AM (IST)
    इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त से पीड़ित 338 नए मरीज मिले, 32 आईसीयू में भर्ती
    30 दिसंबर को नगर निगम की टीम ने लिए थे पानी के सैंपल। इन सैंपल की हुई थी जांच।

    HighLights

    1. भागीरथपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में देर रात तक मरीज आते रहे
    2. यहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं
    3. इलाके में कई परिवार में तो सभी सदस्य गंदे पानी से बीमार हो गए है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले हैं। अभी-भी 32 मरीज आईसीयू में भर्ती है। जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। अब तक करीब 2800 मरीज सामने आ चुके हैं। भागीरथपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से लेकर देर रात तक मरीज आते रहे। यहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, इनमें से अधिकांश मरीज उल्टी-दस्त के ही है। रहवासियों में अभी आक्रोश है, कई परिवार में तो सभी सदस्य बीमार हो गए है।

    यहां पानी का टैंकर सुविधा के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन इसका पानी उपयोग करने में भी लोग डर रहे हैं। वह आरओ का पानी बुलवाकर पी रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 21 टीमें बनाई है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल, एएनएम व आशा कार्यकर्ता शामिल है। घर-घर जाकर उबला पानी पीने एवं बाहर का भोजन ना खाने की समझाइश भी दी जा रही है।


    गुरुवार को 1714 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें लगभग 8571 लोगों की जांच की गई। इनमें से करीब 338 मरीज मिले, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। अब तक कुल 272 मरीजों को भर्ती किया गया है, इनमें से 71 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी विभिन्न अस्पतालों में 201 मरीज भर्ती है, जिनमें 32 मरीज आईसीयू में है।

    पांच नंबर जोन में बढ़ी जल संबंधी शिकायतें

    भागीरथपुरा में दूषित जल से दर्जनों मौत के बाद निगम के अधिकारी जल संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। साल के पहले दिन दोपहर 2.30 बजे तक इंदौर-311 हेल्पलाइन पर पिछले 24 घंटे में 206 जल संबंधित पहुंची। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें जोन नंबर पांच की हैं।

