इंदौर में कुटुंब न्यायालय का फैसला : 72 वर्षीय पति को 71 वर्षीय पत्नी को देना होगा साढ़े 12 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : कुटुंब न्यायालय ने 71 वर्षीय पत्नी की ओर से प्रस्तुत भरण-पोषण आवेदन पर आदेश सुनाते हुए 72 वर्षीय पति को आदेश दिया कि वे पत्नी को प्रतिमाह साढ़े 12 हजार रुपये भरण पोषण के रूप में दें। पति को दस माह की बकाया राशि का भुगतान भी करना होगा।

प्रधान न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह ने यह आदेश दिया। पति सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उनका इंदौर में निजी मकान भी है। पत्नी का आरोप है कि पति उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आवेदन में यह भी कहा कि विवाह के कुछ वर्षों बाद पति ने पहली पत्नी की संतानों के बहकावे में आकर उनकी प्रताड़ना शुरू कर दी और घर से निकाल दिया। छह वर्ष पहले कुटुंब न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री जारी की थी। पत्नी का आरोप है कि इसके बावजूद पति ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और उसे दांपत्य जीवन का अधिकार नहीं दिया।