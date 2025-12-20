ऑस्ट्रेलिया से 'साले' का कॉल और 1.83 लाख पार, इंदौर में 82 वर्षीय बुजुर्ग के साथ डिजिटल ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तुकोगंज पुलिस ने कंचन बाग कॉलोनी निवासी 82 वर्षीय जसवंत कुमार गुम्बर की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गुम्बर के साथ 1 लाख 83 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है। गुम्बर की पीथमपुर में ट्यूब की फैक्ट्री है। पुलिस के मुताबिक घटना 24 नवंबर की है।

ऑस्ट्रेलिया में रहता है बुजुर्ग का साला गुम्बर का साला पिंटू ऑस्ट्रेलिया में रहता है। बदमाश ने साले पिंटू के नाम से कॉल लगाया औ्रर कहा कि पासपोर्ट और वीजा के लिए पैसों की आवश्यकता है। उसने कहा कि एजेंट को रुपये दे देना। कुछ देर बाद एजेंट का कॉल आया और गुम्बर ने रुपये दे दिए।