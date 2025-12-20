मेरी खबरें
    ऑस्ट्रेलिया से 'साले' का कॉल और 1.83 लाख पार, इंदौर में 82 वर्षीय बुजुर्ग के साथ डिजिटल ठगी

    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 07:07:37 PM (IST)
    इंदौर में 82 वर्षीय बुजुर्ग फैक्ट्री मालिक के साथ डिजिटल ठगी (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तुकोगंज पुलिस ने कंचन बाग कॉलोनी निवासी 82 वर्षीय जसवंत कुमार गुम्बर की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गुम्बर के साथ 1 लाख 83 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है। गुम्बर की पीथमपुर में ट्यूब की फैक्ट्री है। पुलिस के मुताबिक घटना 24 नवंबर की है।

    ऑस्ट्रेलिया में रहता है बुजुर्ग का साला

    गुम्बर का साला पिंटू ऑस्ट्रेलिया में रहता है। बदमाश ने साले पिंटू के नाम से कॉल लगाया औ्रर कहा कि पासपोर्ट और वीजा के लिए पैसों की आवश्यकता है। उसने कहा कि एजेंट को रुपये दे देना। कुछ देर बाद एजेंट का कॉल आया और गुम्बर ने रुपये दे दिए।


    बाद में पिंटू को कॉल लगाकर पूछा तो उसने कहा कि उसने कॉल नहीं लगाया था। मामले की साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत हुई थी। शुक्रवार को तुकोगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। गुम्बर की पीथमपुर में ट्यूब की फैक्ट्री है।

