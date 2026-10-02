इंदौर में वाहनों के 91% ई-चालान का जुर्माना बाकी, तीन माह में बने 2.97 करोड़ के चालान में 2.70 करोड़ की वसूली अटकी

प्रणय चौहान, नईदुनिया, इंदौर : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लंबित ई-चालान के जुर्माने की वसूली को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए तरीके तलाशने का सुझाव दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल चालान जारी करते रहना पर्याप्त नहीं है, असली चुनौती जुर्माने की वसूली है।

कोर्ट ने यहां तक सुझाव दिया कि लंबित ट्रैफिक जुर्माने को बिजली बिल में जोड़कर वसूली का रास्ता तलाशा जा सकता है। मध्यप्रदेश में 2021 से 30 जुलाई तक 262.38 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुझाव दिया कि बकाया चालान बिजली बिल में जोड़ने का तरीका निकालें। बिजली बिल नहीं चुकाया तो कनेक्शन कटेगा।

उन्होंने कहा कि बकाया चालान वाले वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था पर विचार हो। भुगतान तक आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर रोका जा सकता है। फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी न दिए जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रोकने या मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने पर भी विचार हो। मामला 2012 से चल रही एस. राजशेखरन सड़क सुरक्षा जनहित याचिका में ई-चालान व्यवस्था और वसूली से जुड़ा है। 88 हजार 354 चालान लंबित इस सुझाव के बाद इंदौर में पिछले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त के ई-चालान का आंकड़ा देखा गया तो तस्वीर वसूली की बड़ी चुनौती दिखाती है। इस तीन महीने की अवधि में कुल 97,088 ई-चालान बनाए गए। इन पर कुल दो करोड़ 96 लाख 99 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें से 88 हजार 354 चालान अब भी लंबित हैं और इनकी राशि दो करोड़ 70 लाख 43 हजार 600 रुपये है।