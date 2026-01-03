मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर के बिचौली क्षेत्र में दंपती के ऊपर से गुजरा कंटेनर, दो मासूम बच्चे बाल बाल बचे

    इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। कंटेनर गुजरने के बाद दंपती बीच में नजर आ रहे है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। विवेक निजी स्कूल में जा ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 08:55:42 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 08:59:01 PM (IST)
    इंदौर के बिचौली क्षेत्र में दंपती के ऊपर से गुजरा कंटेनर, दो मासूम बच्चे बाल बाल बचे
    इंदौर में एक बड़ा हादसा होते-होते बचा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बिचौली क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है। कंटनेर ने बाइक दंपती को ऐसी टक्कर मारी कि वो कंटेनर के नीचे आ गए और उनके उपर पहिया चढ़ गया। बाइक पर दो बच्चे भी थे जो दूर जा गिरे और खरोंच तक नहीं आई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। कनाड़िया पुलिस ने कंटेनर चालक को पकड़ कर केस दर्ज किया है।

    टीआई सहर्ष यादव के मुताबिक घटना शुक्रवार रात की है। पुष्प रत्न कालोनी(देवगुराड़िया) निवासी विवेक नीरज रात में पत्नी प्रभा और बेटी अविश और बेटे अयांश नीरज के साथ बिचौली में मां के घर खाना खाने आया था। विवेक ब्रिज पर बाईं तरफ बाइक चला रहा था।


    तभी तेज रफ्तार में कंटेनर आया और ओवरटेक कर आगे निकला। विवेक की बाइक भी ट्रक के बराबरी में चल रही थी। अचानक चालक ने कंटेनर को बाईं तरफ मौड़ दिया और बाइक से टकरा गई। इसके बाद भी चालक ने कंटेनर नहीं रोका और दंपती को रौंदता हुआ निकल गया।

    इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। कंटेनर गुजरने के बाद दंपती बीच में नजर आ रहे है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। विवेक निजी स्कूल में जाॅब करते हैं। उनकी पत्नी प्रभा शासकीय स्कूल में शिक्षक है। दोनों बच्चे ठीक हैं। टीआई के अनुसार कंटेनर चालक सनी कुमार निवासी ओरैया उप्र को गिरफ्तार कर लिया है।

    वाहन चालकों ने बनाया वीडियो

    बताया जाता है कंटेनर ने इसके आगे भी टक्कर मारी थी। लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसका वीडियो बनाते हुए आ रहे थे। इसी बीच घटना हो गई और पूरा वाकया कैमरे में रिकार्ड हो गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.