    दिल्ली एयरपोर्ट पर ATS में खराबी, इंदौर की एक दर्जन से ज्यादा उड़ानें हुई लेट, घंटों खड़े रहे यात्री

    Flight Delays: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण करीब 100 उडा़नें प्रभावित हुई। मैन्युअली उड़ानों का संचालन किया गया, इससे कई उड़ानें देरी से संचालित हुई। इसका असर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया।

    By prem jat
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 06:56:09 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 06:57:50 PM (IST)
    दिल्ली एयरपोर्ट पर ATS में खराबी, इंदौर की एक दर्जन से ज्यादा उड़ानें हुई लेट, घंटों खड़े रहे यात्री
    दिल्ली एयरपोर्ट पर ATS में खराबी से इंदौर की एक दर्जन से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

    1. दिल्ली एयरपोर्ट पर ATS में खराबी से कई उड़ानें प्रभावित
    2. इसकी वजह से इंदौर की एक दर्जन से ज्यादा उड़ानें प्रभावित
    3. यात्रियों को होना पड़ा परेशान, घंटों करते रहे इंतजार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण करीब 100 उड़ानें प्रभावित हुई। मैन्युअली उडा़नों का संचालन किया गया, इससे कई उड़ानें देरी से संचालित हुई। इसका असर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। यहां भी एक दर्जन से अधिक उडा़नें देरी से संचालित हुई। दिल्ली की सभी उडा़नों के अलावा, चंदीगढ़, जयपुर, जम्मू, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, उदयपुर आदि उडा़नें ढ़ाई से तीन घंटे देरी से चली।

    यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार

    इससे आने वालों के अलावा इंदौर से जाने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ा। उड़ाने में देरी के कारण कई लोगों की कनेक्टिंग उड़ान भी प्रभावित हुई। इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को यात्रियों को उड़ान में देरी के कारण परेशान होना पड़ा। समय पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एअर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से सुबह 9.45 बजे आने वाली उड़ान 11.27 बजे इंदौर पहुंची। वहीं इंडिगो की उड़ान दिल्ली से दोपहर 12 बजे की अपेक्षा 2.28 बजे इंदौर आई।


    चंदीगड़ से आने वाली उड़ान तीन घंटा देरी से दोपहर 4.13 बजे इंदौर आई। जयपुर की उड़ान भी दोपहर 1.10 बजे की अपेक्षा शाम 4.46 बजे इंदौर पहुंची। जम्मू उड़ान भी पौने तीन घंटा देरी से 3.51 बजे इंदौर पहुंची। उड़ान देरी से आने के कारण इंदौर से शारजाह जाने वाली उड़ान डेढ़ घंटा देरी से उड़ान भर सकी। दोपहर 12.30 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 3.21 बजे गई। इंदौर से उदयपुर की उड़ान तीन घंटा देरी से 5.10 बजे इंदैर से रवाना हुई। भुवनेश्वर, अहमदाबाद उडा़नें भी तीन घंटो देरी से रवाना हुई।

    अन्य उड़ानें भी रही प्रभावित

    दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) सिस्टम में खराबी के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। इसके कारण देशभर में उड़ानों का शेड्यूल गडबड़ा गया। इंदौर एयरपोर्ट पर भी दिल्ली में खराबी का असर दिखा। चेन्नई, जोधपुर, मुंबई, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ उड़ाने भी एक से डेढ़ घंटा देरी से संचालित हुई। इंदौर में सुबह साढ़े दस बजे बाद उडा़नों में देरी का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो रात तक जारी रहा।

