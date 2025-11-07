दिल्ली एयरपोर्ट पर ATS में खराबी, इंदौर की एक दर्जन से ज्यादा उड़ानें हुई लेट, घंटों खड़े रहे यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण करीब 100 उड़ानें प्रभावित हुई। मैन्युअली उडा़नों का संचालन किया गया, इससे कई उड़ानें देरी से संचालित हुई। इसका असर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। यहां भी एक दर्जन से अधिक उडा़नें देरी से संचालित हुई। दिल्ली की सभी उडा़नों के अलावा, चंदीगढ़, जयपुर, जम्मू, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, उदयपुर आदि उडा़नें ढ़ाई से तीन घंटे देरी से चली।

यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार इससे आने वालों के अलावा इंदौर से जाने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ा। उड़ाने में देरी के कारण कई लोगों की कनेक्टिंग उड़ान भी प्रभावित हुई। इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को यात्रियों को उड़ान में देरी के कारण परेशान होना पड़ा। समय पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एअर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से सुबह 9.45 बजे आने वाली उड़ान 11.27 बजे इंदौर पहुंची। वहीं इंडिगो की उड़ान दिल्ली से दोपहर 12 बजे की अपेक्षा 2.28 बजे इंदौर आई।