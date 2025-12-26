मेरी खबरें
    इंदौर के डॉक्‍टर के हाथ-पैर तोड़ने का ठेका लेने वाला देवास का गुंडा गिरफ्तार

    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 06:54:41 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 06:57:26 PM (IST)
    इंदौर में हुआ गुंडा गिरफ्तार।

    1. हाथ-पैर तोड़ने का ठेका लेने वाला देवास का गुंडा गिरफ्तार
    2. जेल में बंद बदमाश ने दी थी एक लाख रुपये में सुपारी
    3. हत्या व अपहरण की सजा काट कर आया है आरोपित

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। डाॅक्टर शिवकुमार यादव पर हुए जानलेवा हमले में विजयनगर पुलिस ने मुख्य षड़यंत्रकारी और उसके साथी को पकड़ लिया है। आरोपित हत्या और अपहरण के मामले में सेंट्रल जेल से छुटा है। उसने जेल में बंद गुंडे हेमंत यादव से एक लाख रुपये में ठेका लिया था। पुलिस तीन आरोपितों को पूर्व में पकड़ चुकी है।

    विजयनगर टीआई सीके पटेल के मुताबिक शिवकुमार पर 16 दिसंबर को स्कीम-54 में हमला हुआ था। बाइक सवारों ने फिल्मी अंदाज में कार को ओवरटेक कर रोका और हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने साजिद उर्फ चेतन मोहसीन और हेमंत यादव के ड्राइवर विशाल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया।


    पूछताछ में पता चला हमले के पीछे हेमंत का हाथ है। साल 2022 में डा.शिवकुमार ने हेमंत के पुत्र मोहित का उपचार किया था। पैर में संक्रमण होने के कारण पैर काटना पड़ा था।

    हेमंत फिलहाल आपराधिक मामलें में सजा काट कर रहा है। उसने जेल में बंद जाहिद उर्फ भैया को घटना बताई और कहा कि शिवकुमार से बदला लेना है।

    जाहिद पर साल 2008 में हत्या और अपहरण का केस संयोगितागंज थाने में दर्ज हुआ था। उसको 15 साल की सजा हुई थी। 15 अगस्त को वह जेल से छुटा और हेमंत से सुपारी ले ली।

    उसने जेल में बंद मोहसीन की जमानत करवाई और कईं दिनों तक डाॅक्टर की रैकी की। मौका मिलते ही आरोपितों ने हमला कर दिया। टीआई के अनुसार आरोपित हेमंत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कोर्ट ने 31 दिसंबर की तारीख दी है।

