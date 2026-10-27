इंदौर में पांच जिलों के हजारों संघ स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण 28 अक्टूबर को, ध्वज प्रणाम और बौद्धिक मार्गदर्शन होगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर 28 अक्टूबर को इंदौर के डेली कॉलेज परिसर में वृहत ‘चरैवेति’ एकत्रीकरण आयोजित किया जाएगा। इंदौर विभाग के पांच जिलों के सक्रिय स्वयंसेवक शामिल होंगे शाम 4.30 बजे से प्रस्तावित इस आयोजन में इंदौर विभाग के पांच जिलों के सक्रिय स्वयंसेवक शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य संघ के सौ वर्ष के सफर के बाद राष्ट्रकार्य और सामाजिक परिवर्तन के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश देना है। इसमें ध्वज प्रणाम, शारीरिक कौशल प्रदर्शन और बौद्धिक मार्गदर्शन होगा।

निर्धारित समय से पहले स्वयंसेवक शाखाओं पर जुटेंगे एकत्रीकरण के लिए निर्धारित समय से पहले स्वयंसेवक शाखाओं पर जुटेंगे। एकत्रीकरण की तैयारी पिछले एक माह से की जा रही हैं। एकत्रीकरण का ध्येय वाक्य ‘चरैवेति-चरैवेति’ रखा गया है। इसका आशय निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने से है। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। 2025-26 में संघ द्वारा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।