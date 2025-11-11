इंदौर हाईकोर्ट में वकील की दिल का दौरा पड़ने से मौत, कुछ देर पहले ही की थी केस की पैरवी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मंगलवार दोपहर हाई कोर्ट एडवोकेट विकास यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी। उस वक्त वे एक प्रकरण में पैरवी कर कोर्ट कक्ष से बाहर निकले थे। उन्हें तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां लिफ्ट में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया।

50 वर्षीय एडवोकेट यादव रोजाना की तरह मंगलवार सुबह हाई कोर्ट पहुंचे थे। दोपहर तक वे नियमित प्रकरणों की सुनवाई में व्यस्त रहे। इस बीच एक प्रकरण में पैरवी के लिए वे हाई कोर्ट के कक्ष नंबर 13 में पहुंचे।